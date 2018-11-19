Mersinli'nin 3 Buçuk Kilometrelik İçme Suyu Hattı Yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine modern iletim hatlarıyla daha sağlıklı ve kaliteli suyu ulaştırarak vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'nde başlattığı 3 buçuk kilometrelik terfi hattının yenileme çalışmasını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma sayesinde vatandaşlar, kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyuna kavuştu.

"MASKİ, BİZLERE GÜVENİLİR İÇME SUYU SAĞLADI"

Mersinli Mahalle Muhtarı İslam Budak, "İçme suyu terfi hattımız zamanla yıprandığı için hattın yenilenmesi gerekiyordu. Bu duruma MASKİ yetkilileri el atarak terfi hattını yeniledi. MASKİ, bizlere güvenilir içme suyu sağladı. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnunuz. Mahallemize yapılan hizmetlerin devamını bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi.