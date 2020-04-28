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Mersinli öğretmenlerden kliple 'evde kal' çağrısı

Mersinli öğretmenlerden kliple 'evde kal' çağrısıMERSİN Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 7 öğretmenin evlerinde çektiği videolar ile kentin tarihi ve turistik mekanlarından görüntülerle 'evde kal' mesajı verilen klip hazırlandı.

28.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:15
Mersinli öğretmenlerden kliple 'evde kal' çağrısı
MERSİN Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 7 öğretmenin evlerinde çektiği videolar ile kentin tarihi ve turistik mekanlarından görüntülerle 'evde kal' mesajı verilen klip hazırlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkat çekilmesi amacıyla klip hazırlandı. Bu kapsamda, kentte görev yapan 7 öğretmenin 'evde kal' mesajı vererek, evlerinde çektiği videolar ile Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarından görüntüler birleştirildi. Kızkalesi, Kanlıdivane, Adamkayaları, Uzuncaburç, Cennet-Cehennem Mağaraları, Olba Antik Kenti gibi kentin simge noktalarından görüntülerin yer aldığı klip ile koronavirüse karşı evde kalınmasının önemine dikkat çekildi. Mersinli öğretmenlerden kliple ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersinli, Mersin, Güncel, Haber

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