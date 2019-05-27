MERSİNLİ ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım
, memleketi Mersin
'in Bozyazı
ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi hayatını kaybeden Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, cenazesi helikopterle memleketi Bozyazı ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi için Merkez
Camii'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su
, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Anamur
Kaymakamı Mehmet Güngör
, Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, Aydıncık
Kaymakamı Mehmet Ertan Türker, belediye başkanları siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kılınan cenaze namazı kılınan ardından Yıldırım'ın naşı, Ak Mezarlığa sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yaşar Yıldırım
, Piyade
, Bozyazı
, Güncel
Kaynak: DHA