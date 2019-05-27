27.05.2019 17:20
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MERSİNLİ ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hayatını kaybeden Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, cenazesi helikopterle memleketi Bozyazı ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi için Merkez Camii'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Anamur Kaymakamı Mehmet Güngör, Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Ertan Türker, belediye başkanları siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kılınan cenaze namazı kılınan ardından Yıldırım'ın naşı, Ak Mezarlığa sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. MERSİNLİ ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Yaşar Yıldırım, Piyade, Bozyazı, Güncel
Kaynak: DHA