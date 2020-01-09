Haberler » Güncel » Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor - Haber

Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

09.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:25Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi 'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Aynı saldırıda Mersin'deki iki şehitten biri olan Karakoç için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'ndeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Fatma ile babası Çetin Karakoç'u, yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda Halil Karakoç ile birlikte 4 asker şehit olmuştu. 4 kardeş oldukları öğrenilen Karakoç'un, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.
(Hüseyin Kar - Koray Ünlü/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur" - Haber
16:50  Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Haber
16:49  Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı - Haber
16:48  Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber
16:44  Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 16:52:39