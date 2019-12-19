Haberler » Güncel » Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı - Haber

Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı

Mersin'de, sokakları süpürürken denk geldiği bir düğünde müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyayı salladı.

19.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:21
'de, sokakları süpürürken denk geldiği bir düğünde müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Temizlik işçisi Sait İsnaç'ın bir taraftan sokağı süpürmesi bir taraftan da halay çekmesi, sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Mersin'in merkez ilçe Belediyesinde uzun yıllardır temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, sorumlu olduğu Şevket Sümer Mahallesi'nde temizlik yaparken, bir sokak düğününe denk geldi. Elinde süpürgesi ve küreğiyle sokağı süpüren İsnaç, düğünde çalan halay müziğine daha fazla kayıtsız kalamadı. Kendini müziğin ritmine kaptıran temizlik işçisi, elinde süpürgesiyle bir anda halay çekmeye başladı.
Bir taraftan sokağı süpüren bir taraftan da halay çeken temizlik işçisinin bu keyifli anları, düğüne katılanlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyayı sallarken, gülümseten görüntüler birçok kişi tarafından da paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı
Öte yandan, Sait İsnaç'ın büyük bir keyifle halay çektiği görüntüleri izleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirmeye karar verdi. Gültak, belediye işçilerinin mutlu şekilde çalışmalarından kendisinin de büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
(İHA)
Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı

Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:59   "İki Gözüm Ahmet" fragmanı yayında - Haber
14:58   İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi - Haber
14:58   Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü - Haber
14:54   Başkan Alim Işık, Ülkü Ocakları'nda gençlerle buluştu - Haber
14:53   Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 15:00:32