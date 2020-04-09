MERSİNLİLER 'EVDE KALARAK' VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı.
09.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:51
Mersin'de bu tedbirlerle vaka sayısının artmasının önüne geçildi. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle büyükşehirler bazında en az vakaya sahip kentler arasında yer alan kentte 30 vaka görülürken, virüs kaynaklı ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
MERSİNLİLER 'EVDE KALDI?, KENT BOŞALDI
Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a girişler-çıkışlara geçici olarak yasak getirmesinin ardından da kenti Antalya, Adana ve Ankara'ya bağlayan otobandaki araç trafiği de son buldu. Kentte sadece izin verilen araçlar ve görevliler dışında kimse giriş çıkış yapamıyor.
Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilirken, belediyeler de oluşturduğu ekiplerle ihtiyaç halinde psikolojik destek ile çeşitli yardımlarda bulunuyor.
Kaynak: DHA
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