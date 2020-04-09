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Mersinliler 'evde kaldı', kent boşaldı

MERSİN'de, kışın en soğuk günlerinde dahi kalabalık olan sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kalırken, kentte giriş çıkışlar ise kontrollü bir şekilde yapılıyor.

09.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:21
Mersinliler 'evde kaldı', kent boşaldı

MERSİN'de, kışın en soğuk günlerinde dahi kalabalık olan sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kalırken, kentte giriş çıkışlar ise kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Kentte, yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu  yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı. Yasak öncesi sabahın ilk ışıkları ile birlikte gece geç saatlere kadar binlerce insana ev sahipliği yapan sahil şeridi, bugünlerde sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Çocukların vazgeçilmezi olan oyun alanları ise boş kaldı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a girişler-çıkışlara geçici olarak yasak getirmesinin ardından da kenti Antalya, Adana ve Ankara 'ya bağlayan otobandaki araç trafiği de son buldu. Kentte sadece izin verilen araçlar ve görevliler dışında kimse giriş çıkış yapamıyor.

Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilirken, belediyeler de oluşturduğu ekiplerle ihtiyaç halinde psikolojik destek ile çeşitli yardımlarda bulunuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Ankara, Güncel
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