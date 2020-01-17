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Mersinliler kar topu oynasın diye sahile kamyonlarla kar taşındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kamyonlarla sahile getirilen kar vatandaşları mutlu etti.

17.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:49
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kamyonlarla sahile getirilen kar vatandaşları mutlu etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler, vatandaşların sahilde kar topu oynayabilmesi için çalışma yaptı.
Ekipler, Toroslar'da kapanan yolları açma çalışmaları sırasında 7 kamyona yüklenen kar kütlelerini Mezitli ilçesi sahilindeki Galatasaray Meydanı'na döktü.
Meydandaki kar kütlesine çıkanlar, çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kent merkezinde kar sürpriziyle karşılaşanlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Mersinliler kar topu oynasın diye sahile kamyonlarla kar taşındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA


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