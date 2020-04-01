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Mersinr'de gönüllü kadınlar 100 bin maske üretecek

MERSİN'de, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü kadınlar, koronavirüs ile mücadele için 100 bin maske üretimine başladı.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:50
Mersinr'de gönüllü kadınlar 100 bin maske üretecek

MERSİN'de, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü kadınlar, koronavirüs ile mücadele için 100 bin maske üretimine başladı.

Gönüllü kadınlar, koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü günlerde vatandaşların sağlığını koronavirüse karşı korumak için dikiş makinelerinin başına geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 20 gönüllünün bir kısmı, Barbaros Mahallesi'ndeki Kurs Merkezi'nde dikim yaparken, bir kısmı da kendi evlerinde dikiş makinaları ile vatandaşların sağlığı için maske üretimine başladı. Maskelerin, üretildikten sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından steril hale getirileceği öğrenildi.Kurs Merkezi'nde bir araya gelen ve sosyal mesafeye dikkat ederek dönüşümlü çalışan gönüllüler, kullan at tarzı yapılan maske dikimini salgın süresince devam ettirecek. Üretilen maskeler, sağlık çalışanları ve kamu görevlilerinin yanı sıra vatandaşlara da dağıtılacak.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Mersinr'de gönüllü kadınlar 100 bin maske üretecek - Haberler

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