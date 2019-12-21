Haberler » 3. Sayfa » Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım - Haberler

Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Bursa Uludağ'da 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mert Alpaslan ve Efe Sarp toprağa verildi.

21.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:52 Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım
'da 1 'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mert Alpaslan ve Sarp toprağa verildi. Arama çalışmaları sırasında duygusal paylaşımlar yapan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, cenaze toprağa verildikten sonra herkesin yüreğini burkan bir paylaşım yaptı.

37 yaşındaki Efe Sarp, baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, 31 yaşındaki Mert Alpaslan ise önceki gün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlığına defnedildi. Arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

Daha önceki paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" diyen Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, eşini toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert'im" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu. - BURSA

Uludağ, Aralık, Bursa, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:05   Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler
10:04   Sanatçı Aylin Şengün Taşçı, Aydın'da Türk müziği semineri verdi - Haberler
10:02   Sivas'ta "Türk Müziği Korosu" konser verdi - Haberler
10:01   Keleşle iş yeri tarayan zanlı tutuklandı - Haberler
10:00   Torbacı operasyonunda 16 zanlı tutuklandı - Haberler
23:49   Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Haberler
23:00   Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Haberler
22:10   İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor - Haberler
21:16   Baba tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
21:01   Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
21.12.2019 10:08:35