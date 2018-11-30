30 Kasım 2018, 00:37
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Mert Attı, Rapid Wien Lider Oldu!

Mert Attı, Rapid Wien Lider Oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev üst tura yükseldi. Milli futbolcu Mert Müldür'ün gol attığı maçta ise Rapid Wien, Spartak Moskova'yı 2-1 yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 5.  haftasında, TSİ 18.50'de başlayan gruplardaki iki karşılaşma sona erdi.
K Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, deplasmanda Kazakistan  ekibi Astana'yı 29. dakikada Benjamin Verbic'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 11'e çıkartan Dinamo Kiev, grubu lider tamamlamayı  garantileyerek adını son 32 turuna yazdırdı.
G Grubu'nda ise Rapid Wien, Rusya deplasmanında Spartak Moskova'yı 2-1  yendi. Avusturya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 80. dakikada milli  futbolcu Mert Müldür ve 90 1'inci dakikada Philipp Schobesberger atarken,Rus  ekibinin tek golünü ise 20. dakikada Ze Luis kaydetti.
Bu sonuçla Rapid Wien, puanı 7'ye çıkararak maç fazlasıyla grup  liderliğine yükseldi.
Avrupa,Dinamo Kiev,Rapid Wien

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