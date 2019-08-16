Mert Çetin, Roma için sağlık kontrolünden geçti

Roma Kulübü, Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Çetin'i kadrosuna kattı. İtalyan temsilcisi bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI 5 YILLIK SÖZLEŞME

22 yaşındaki oyuncu menajeri ile İtalya'ya gitti. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mert, Roma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 22 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu Mert Çetin, 1 gol atma attı.

MERT ÇETİN KİMDİR?

Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine Gençlerbirliği alt yapısında başlayan Mert Çetin, Hacettepe kadrosuna bedelsiz olarak dahil olmuştur.

2017 yılına kadar Hacettepe forması giyen Mert Çetin, 2017 yılında bonservis bedeli ödenmeden yeniden Gençlerbirliği kadrosuna dahil olmuştur.