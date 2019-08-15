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Mert Çetin Roma'ya doğru

İtalyan temsilcisi Roma, genç defans oyuncusu Mert Çetin ile ilgileniyor.

15.08.2019 22:05 Mert Çetin Roma'ya doğru
İtalyan temsilcisi Roma, genç defans oyuncusu Mert Çetin ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, Mert'in kulübü Gençlerbirliği ile de görüşmeleri sürdürüyor. Roma, Türkiye'den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalya ekibinin radarında Gençlerbirliği'nin genç defans oyuncusu Mert Çetin bulunuyor. Romalı yetkililer, Ankara'da Başkent temsilcisi ile transferi bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor. 22 yaşındaki futbolcu da görüşmeleri sürdürmek için İtalya'ya gitti. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 resmi maça çıkan Mert Çetin, 1 kez gol sevinci yaşadı. Roma'nın şu anki kadrosunda milli futbolcu Cengiz Ünder de bulunuyor.
(İHA)

Mert Çetin, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

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