Mert Çuhadaroğlu: "Hayatına liderlik yap"

İnsanın hayatına liderlik etmenin önemine değinen Çuhadaroğlu, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "'Hayatını Seç ve Hayatını Değiştir' isimli ilk iki kitabımı yayınladığımda benzer bir başlıktaşıyan üçüncü bir kitap daha yazmayı planlamıştım. Diğer yandan yayın akışı farklı şekildeilerledi, önce 'Yarına Notlar', sonra da 'Senin Olan Sana Gelir' ile devam ettim. Eğer ilk iki kitaba benzeyen üçüncü bir kitap yayımlamış olsaydım ismi muhtemelen 'Hayatına Liderlik Yap' olurdu."

"NASIL BR HAYATINIZ OLACAĞINI SİZ BELİRLERSİNİZ"

"Bu konuyu çok önemsiyorum ve koçluk çalışmalarımda üzerinde önemle duruyorum ihtiyaç olması halinde. Bugün kısa bir yazı kapsamında konuyu ele almak istedim. Nasıl bir hayatınız olacağını büyük ölçüde siz belirlersiniz. Dolayısı ile hayatınıza liderlik yaparak nasıl bir hayatınızolmasınıistiyorsanız onu gerçekleştirmeye doğru bir adım atabilirsiniz. Hayatımıza liderlik etmek demek, bir başka açıdan bakıldığında da değerlerimizle uyumlu bir hayatı yaratmaktır. Uzun vadede mutluluk ve tatmin anlamında daha belirleyici olan budur."

"HAYATINIZA LİDERLİK EDERKEN EYLEMİN GÜCÜNDEN YARARLANMALISINIZ"

"Hayatımıza liderlik etmek aynı zamanda potansiyelimizin sınırlarına doğru bir yolculuğa çıkmaktır. Bu yolculuk anlama dair bir yolculuk da olabilir. Dünyada bir fark yarattığımızı, dünyaya/insanlarabir şeyler kattığımızı vebunlarıyaparkenmutluolduğumuzu düşündüğümüzde yaşamın anlamına ulaşırız. Öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye, öğrendiklerimizi paylaşmaya zaman ayırdığımızda bu hayatımıza liderlik ettiğimizi gösterir. Hayatınıza liderlik ederken eylemin gücünden yararlanmalısınız."

"HAYATINIZIN PİLOT KOLTUĞUNA GEÇİN"

"Gerçekleşmeyi sağlayan şey çoğu zaman düşünceler veya inançlardan ziyade eylemlerdir. Eylemlerinizi önceliklendirin ve çeşitlendirin. Hayatımıza liderlik edebilmek için hedeflerimizin olması ve bu hedeflere ulaşmak için görevlerimizi bilmemiz önemlidir. Hayatımızın sorumluluğunu almak da bir ölçüde bununla ilgilidir. Hayatınıza liderlik etmeye başladığınızda ufak tefek kazalar da yaşanabilir, bu nedenle bunları önleyebilmek adına geri bildirim almak da önemlidir. Sizin için önemli olan konularda üç aylık veya altı aylık dönemlerde bir profesyonelden veya güvendiğiniz bir dostunuzdan geri bildirim almak işe yarayacaktır. Hayatınızın pilot koltuğuna geçin ve geminizi kullanmaya başlayın."