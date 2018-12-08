"Mert Davran Renkli Yelpazesi İle Bülent Ersoy'a Benzetildi"

Seyircilerini "İkimize Benzer" şarkısı ile selamlayan Davran, gecede giydiği beyaz pelerini ve elindeki renkli yelpazesi ile dikkat çekti.

Çukur Club'da sevenlerini ağırlayan Mert Davran, renkli yelpazesi ile bir yandan serinlerken bir yandan da şarkılarını seslendiren Davran, bu halleriyle Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'a benzetildi.

Dinleyicilerinin "Bülent Ersoy'a nazire yapıyor." demesi üzerine Diva'nın "İtirazım Var" şarkısını söyleyen şarkıcı, "Artık Çukur'un divası benim." diyerek misafirlerini güldürdü.

Çukur Club'a eğlenmeye gelen sevenlerini hem güldürüp hem coşturan Davran, sahne performansını alkışlar eşliğinde noktaladı