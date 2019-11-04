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Mert Fırat'a büyük şok! Sette kriz çıktı, yollar ayrıldı

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın başrolünü oynadığı Kilit dizisinin setinde kriz çıktı. Mert Fırat'ın performansını beğenmeyen yönetmen Adil Oğuz Valizade, çekimleri durdurdu ve yollarını ayırdı.

04.11.2019 21:21

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın başrolünü oynadığı Kilit dizisinin setinde kriz çıktı. Fırat'ın performansından memnun kalmayan yönetmen Adil Oğuz Valizade, çekimleri durdurdu ve yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan Darktown şirketinin imza attığı Kilit filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Polisiye türdeki filmde Mert Fırat'a başrolde son olarak "Çarpışma" dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyordu. Celil Nalçakan, Tuğçe Karabacak, Mustafa Alabora ve Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin de kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerine apar topar ara verildiği ortaya çıktı.

MERT FIRAT'LA YOLLAR AYRILDI

Adil Oğuz Valizade'nin yönettiği "Kilit" dizisinde Mert Fırat'la yolların ayrıldığı öğrenildi. Filmde bir polise hayat veren Mert Fırat'ın beklentinin altında performans sergilediği öne sürüldü.

"FİLMİN DEVAMI DA ÇEKİLECEK" DEMİŞTİ

Fırat'ın yerine şu günlerde yeni bir oyuncu arandığı için de çekimlerin durduğu öğrenildi. Mert Fırat geçen günlerde set çıkışı görüntülenmiş ve "Kilit filminde polis karakterine hayat veriyorum. Bugün setimizin ilk günü. Filmin devamı da çekilecek" demişti.

Mert Fırat'a büyük şok! Sette kriz çıktı, yollar ayrıldı

Mert Fırat, Yönetmen, Fırat, Magazin


YORUMLAR (4)
BRÜTÜS:Oyunculuğunu hiç beğenmiyordum. Normal bir karar. Şaşırmadım.
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SELİM:Bu adamı hiç sevmiyorum HDP sempatizani olan birisi çok iyi olmuş oynadığı dizileri de hiçmi hiç izlemiyorum kalitesiz bir oyuncu
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KUZEY YILDIZI:Hiç sevmediğim biri. İyi olmuş
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AVNİ:bende sevmiyim
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