Mert Fırat ve İdil Fırat İki Saatte 50 Bin TL'lik Alışveriş Yaptı

Geçtiğimiz eylül ayında sosyetik güzel İdil Fırat'la evlenen Mert Fırat, önceki gün eşiyle bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 2 saat boyunca aynı mağazadan alışveriş yapan çift, 50 bin TL harcadı.

2 SAATTE 50 BİN TL HARCADILAR

Ünlü bir mağazanın modellerini inceleyen çift, 50 bin liralık alışveriş yaptı. 2 saat boyunca kazaktan pantolona birçok giysi alan ikili, ardından mağazanın kafesinde akşam yemeği yedi.

"ÇOCUK İÇİN ERKEN"

Düğünden sonra bebek sorularını yanıtlayan Mert-İdil Fırat çifti, "Çocuk için erken" cevabını vermişti. Çift, Mert Fırat, yoğun çekim temposundan dolayı balayına da 2019 yılında çıkacak.