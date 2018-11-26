Mert Fırat ve İdil Fırat İki Saatte 50 Bin TL'lik Alışveriş Yaptı

Geçtiğimiz eylül ayında sosyetik güzel İdil Fırat'la evlenen Mert Fırat, önceki gün eşiyle bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 2 saat boyunca aynı mağazadan alışveriş yapan çift, 50 bin TL harcadı.
2 SAATTE 50 BİN TL HARCADILAR
Ünlü bir mağazanın modellerini inceleyen çift, 50 bin liralık alışveriş yaptı. 2 saat boyunca kazaktan pantolona birçok giysi alan ikili, ardından mağazanın kafesinde akşam yemeği yedi.
"ÇOCUK İÇİN ERKEN"
Düğünden sonra bebek sorularını yanıtlayan Mert-İdil Fırat çifti, "Çocuk için erken" cevabını vermişti. Çift, Mert Fırat, yoğun çekim temposundan dolayı balayına da 2019 yılında çıkacak.
Mert Fırat,İdil Fırat
26 Kasım 2018 Pazartesi 07:35