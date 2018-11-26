26 Kasım 2018, 07:35
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Mert Fırat ve İdil Fırat İki Saatte 50 Bin TL'lik Alışveriş Yaptı

Yeni evli çift oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezine giderek kışlık alışverişi yaptı. Ünlü bir mağazaya giden ikili, 2 saatte 50 bin TL'lik alışveriş yaptı.

Geçtiğimiz eylül ayında sosyetik güzel İdil Fırat'la evlenen Mert Fırat, önceki gün eşiyle bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 2 saat boyunca aynı mağazadan alışveriş yapan çift, 50 bin TL harcadı.

2 SAATTE 50 BİN TL HARCADILAR

Ünlü bir mağazanın modellerini inceleyen çift, 50 bin liralık alışveriş yaptı. 2 saat boyunca kazaktan pantolona birçok giysi alan ikili, ardından mağazanın kafesinde akşam yemeği yedi.

"ÇOCUK İÇİN ERKEN"

Düğünden sonra bebek sorularını yanıtlayan Mert-İdil Fırat çifti, "Çocuk için erken" cevabını vermişti. Çift, Mert Fırat, yoğun çekim temposundan dolayı balayına da 2019 yılında çıkacak.

Mert Fırat,İdil Fırat
26 Kasım 2018 Pazartesi 07:35



YORUMLAR (6)
ADINIZI YAZIN: iyi halt etmişler bizene
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LAFSIZ: dizi izlemeyi bırakmıştım bu mal da kimdi
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MALUMKIZ: kızın doğal bir güzelliği var
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DERİN GÖLGE: asgari ücretlinin 3 yıllık maaşı
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  • KOKO : BÖYLE EŞİTSİZLİK VE UÇURUM BİR YAŞAM DAHA NE KADAR YÜRÜR BU İŞ ANLAMADIM
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