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Mert Günok, Avrupa'nın zirvesinde!

Neuer, Szczesny, Sirigu ve Kepa gibi isimleri geride bıraktıMert Günok'un yanı sıra Çağlar Söyüncü de en iyi ilk 11'de yerini aldıAta SELÇUK / - UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu ikinci tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın bu başarısında büyük rol üstlenen deneyimli...

23.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:55Mert Günok, Avrupa'nın zirvesinde!

Neuer, Szczesny, Sirigu ve Kepa gibi isimleri geride bıraktı

Mert Günok'un yanı sıra Çağlar Söyüncü de en iyi ilk 11'de yerini aldı

Ata SELÇUK/ - UEFA 2020 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu ikinci tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın bu başarısında büyük rol üstlenen deneyimli file bekçisi Mert Günok, Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Transfermarkt'ın UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için yaptığı "Gol yemeden tamamlanan maçlar" sıralamasında 9 maçın 7'sinde kalesinde gol görmeyerek zirveyi alan Mert Günok, bu alanda Belçika'nın Real Madrid forması giyen kalecisi Thibaut Courtois ile zirveyi paylaştı.

NEUER, SZCZESNY, SIRIGU VE KEPA'YI GERİDE BIRAKTI

Mert Günok, bu başarısıyla birlikte Rusya'dan Guilherme, Almanya'dan Manuel Neuer, İtalya'dan Salvatore Sirigu, Polonya'dan Wojciech Szczesny ve İspanya'dan Kepa gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

Milli takımın gruptaki 10 maçının 9'unda ay yıldızlıların kalesini koruyan Mert Günok, bu 9 maçın 7'sinde kalesini gole kapatırken, diğer iki maçta ise 3 gol yedi.

EN İYİ İLK 11'DE İKİ TÜRK

Transfermarkt'ın şampiyona elemeleri ile ilgili bir diğer sıralaması olan 'En iyi ilk 11'de ise Mert Günok ve Çağlar Söyüncü yer aldı. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin en iyi kalecisi seçilirken, Çağlar Söyüncü ise en iyi iki stoperden birisi seçildi.

Transfermarkt'ın seçtiği en iyi ilk 11 şu şekilde: Mert Günok - Kimmich, Alderweireld, Çağlar Söyüncü, Mykolenko, Wijnaldum, Barella, Gnabry, Eriksen, Ronaldo, Kane.



Mert Günok, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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