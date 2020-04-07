Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor

Galatasaray, Medipol Başakşehir, Atalanta ve bazı Fransız takımları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek istiyor.

07.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:14

Takımına zirve yarışında 6 gol, 3 asistle katkı veren, ligin bu sezon tartışmasız en dikkat çeken oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş'a teklif yağıyor. Liglerin ertelenmesiyle gelecek sezon için planlamalar yapabilmek adına fırsat bulan birçok takım şimdiden yıldızlaşan oyuncuyu kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ

Fanatik'in haberine göre uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mert Hakan için Başakşehir 'in de devreye girdiği öğrenildi. Alt liglerdeki oyuncuları yakından takip eden ve bu alanda elinde geniş bir portföy olan Okan Buruk'un Menemen'de oynarken Göztepe'ye istediği futbolcu için yönetime "Alalım" raporu verdiği öğrenildi.

ATALANTA UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

Mert Hakan'ın talipleri yalnızca Türkiye'yle sınırlı değil. Avrupa'dan da 25 yaşındaki oyuncu için talipler var. İtalya'dan Atalanta uzun süredir takip ettiği oyuncu için hâlâ devrede. Ayrıca Fransa'dan menajerler aracılığıyla tekliflerin olduğu ifade edildi. Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan daha önce yaptığı açıklamada ilk tercihinin Avrupa'dan yana olduğunu söylemişti.

Mert Hakan’a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Etiketler: Mert Hakan Yandaş, Başakşehir, Atalanta, Spor

Haberin Videosu :

Sivasspor'un oyuncusu Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim, hayatını kaybeden yakın arkadaşıyla ilgili video paylaştı Spor
Terim, hayatını kaybeden yakın arkadaşıyla ilgili video paylaştı
Ve FIFA tarihi kararları resmi sitesinden açıkladı! Spor
Ve FIFA tarihi kararları resmi sitesinden açıkladı!
Federasyondan Liverpool’a kötü haber geldi: Sezonu bitiremeyebiliriz Spor
Federasyondan Liverpool'a kötü haber geldi: Sezonu bitiremeyebiliriz
Galatasaray’a Lucas Quarta transferinde dev rakipler Spor
Galatasaray'a Lucas Quarta transferinde dev rakipler
Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık Spor
Perulu oyuncudan itiraf: Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık
Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif Spor
Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyerek Başakşehir’e rest çekti Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'e rest çekti
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin’in menajerinden çarpıcı açıklama Spor
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin'in menajerinden çarpıcı açıklama

Son Dakika Spor Haberleri

22:32: Radomir Antic'in FC Barcelona Döneminden Özel Görüntüler - Spor 22:32: Kyle Walker'ın Manchester City'deki En İyi Anları - Spor 22:32: AS Monaco 2016-17 Sezonunu Şampiyon Tamamlıyor - Spor 22:28: Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, maaş indirimi çağrılarını "adil" bulmuyor - Spor 22:01: Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor - Spor 21:56: İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi - Haberler 21:16: İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler 20:37: Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı - Spor 20:06: FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar - Spor 19:08: İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz - Spor 18:10: Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor - Spor