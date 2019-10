Mert Hakan: "Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz" - SİVAS

Demir Grup Sivasspor 'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de bugüne kadar deplasmanda puan alamadıkları Galatasaray karşısında ilki başarmak istediklerini söyledi.Mert Hakan Yandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un birlikte oynayan, iyi mücadele eden ve bu mücadelesini sahaya yansıtarak iyi sonuçlar alan bir ekip olduğunu belirtti.Ekip olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını dile getiren Mert Hakan, ligde puan cetvelinde iyi bir durumda oldukları için mutlu olduklarını aktardı.Mert Hakan, henüz ligin başı olduğuna değinerek, "Devrenin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak ve hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz. Takım olarak her şeyden keyif alıyoruz ve her şey bizim için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.Ligde ilk 7 haftada 3 kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:"Sezon başından beri Sivasspor'a katkı vermek istediğimi ve hücumcu bir orta saha olduğumu hep söylüyordum. Bu sene de gol atmak bana nasip oluyor. Takıma katkı veriyorsam benim için ne mutlu bana. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder ve daha çok katkı veririm. Daha çok puanlar toplayıp hep yukarıda kalırız diye düşünüyorum. Mert Hakan için çok şey değişti, geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ondan sonraki süreçte burada benim için çok iyi değildi. Bu takımdan ayrılmaya kadar gidebilirdi. Rıza hoca geldi ve bize güvendi. Bu sadece benim için değil, Erdoğan Yeşilyurt için de geçerli. Biz de kampa hazır gitmiştik, hocamız arkamızda durdu ve bize forma şansı verdi. Biz de onu mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyoruz, hem kendimiz hem de takımımız için mücadele ediyoruz."Gözü milli formadaMert Hakan, hedeflerini sezon sonuna kadar maç maç belirlediğini, en büyük hedefinin tüm karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı formayı giymek olduğunu söyledi.Performansını devam ettirerek hedeflerine ulaşmayı arzuladığını aktaran Mert Hakan, "A Milli Takım için hocamız her maç bizi takip ediyor, inşallah o uygun gördüğünde bizi çağıracaktır. Her Türk insanı gibi benim de milli takımda forma giyme isteğim ve inancım var. İnşallah bunu başarırım ve gerçekleştiririm." diye konuştu.Mert Hakan, İstanbul'un 3 büyük kulübünde forma giyme hedefinin de bulunduğunu ancak asıl amacının direkt Avrupa'ya gitmek olduğunu ifade etti."İlki başarmak istiyoruz"Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayı da değerlendiren Mert Hakan, şunları kaydetti:"Bu sezon deplasmanda galibiyet alarak Sivas'a dönemedik. İnşallah bu bizim için ilk olur. Sivasspor bugüne kadar ligde Galatasaray'a karşı deplasmanda hiç puan alamadı. Bu sene işler iyi gidiyor ve bir ilki başarmak istiyoruz. Puan alabiliriz diye düşünüyorum, iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Şans da yanımızda olursa puan veya puanlarla döneriz."Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda ligi ilk 5 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.Sivasspor, 2005-2006 sezonundan itibaren Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda yaptığı 13 maçta puan alamadı.