Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u evinde konuk etti. Mücadelenin 8. dakikasında Caulker'in Hakan Arslan'a müdahalesi sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR hakeminin uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve Sivasspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Mert Hakan topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MERT HAKAN'DAN EROL BULUT'A GÖNDERME

Mert Hakan attığı golden sonra Alanyaspor yedek kulübesinin önüne gidip sevinç yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen orta saha oyuncusunun bu sevinci çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları Mert Hakan'ın sevincini, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un Galatasaray'ı elediği maçta Erol Bulut'un Fatih Terim'e yaptığı sevince benzetti.