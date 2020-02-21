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Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, attığı penaltı golünden sonra Alanyaspor yedek kulübesinin önüne gidip sevindi.

21.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:42

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u evinde konuk etti. Mücadelenin 8. dakikasında Caulker'in Hakan Arslan'a müdahalesi sonrası hakem Zorbay Küçük, VAR hakeminin uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve Sivasspor lehine penaltı verdi. Topun başına geçen Mert Hakan topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

MERT HAKAN'DAN EROL BULUT'A GÖNDERME

Mert Hakan attığı golden sonra Alanyaspor yedek kulübesinin önüne gidip sevinç yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve ile anlaştığı iddia edilen orta saha oyuncusunun bu sevinci çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları Mert Hakan'ın sevincini, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un Galatasaray'ı elediği maçta Erol Bulut'un Fatih Terim'e yaptığı sevince benzetti.

Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Aytemiz Alanyaspor, Hakan Arslan, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (9)
AHMET:İzmir''''den selamlar çok mutluyum sivas''''da 11 yıl görev yaptım ve sivasın bütün maçlarını takip ediyorum fenerbahçe taraftarıyım ama sivas kaybedince sinirlerim bozuluyor ve çok öfkeleniyorum umarım sezon sonuna kadar bütün maçlarını kazanır, başarılarının devamını dilerim sivaspor. İnşallah Fenerbahçemde cincona boruyu döşüyünce dahada mutlu olucam.
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KEL HASAN:Bu sefer Kadıköy patlak verecek gelenek bozulacak
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MAHO AĞA:Tek kelime ''terbiyesizlik''Hangi takımın formasını giyiyorsan ona göre davran Rakip takımın kulübesi önünde bu hareket en büyük terbiyesizlik yazık. Zeki-çevik ama en önemlisi ahlaklı
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CİMBOMLU:Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlâklısını severim! (M. Kemal Atatürk)
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CİMBOM:yakışıyorsun cimboma
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MEMOLİ:Kesinlikle bu terbiyesiz hareket ile
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KEBAPÇI SELO:Balon bir futbolcu, çok şişirdiler cinconun elinde patlayacak.
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NİCK:ADAM ADAM
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7BAHÇE:7ol buluta iyi gönderme yapmış
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