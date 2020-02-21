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Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

Gol sevinci sosyal medyayı sallayan Mert Hakan Yandaş, "Ben kesinlikle Erol hocaya yapmadım bunu. Ben duygusal bir insanım, gol sevinci esnasında gözlerim kapalıydı. Yanlış anlaşıldıysa Erol hoca ve Alanyaspor camiasından özür dilerim" dedi.

21.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:30

Süper Lig'de Demir Grup , kendi sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Mert Hakan'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ilk kez penaltı atışı kazanan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanda kaldı. Sivasspor'da golü atan Mert Hakan, sevincini Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un önünde yaşadı ve bu sevinç sosyal medyada çok konuşuldu. Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mert Hakan, Erol Bulut'tan özür diledi.

"GOL SEVİNCİ SIRASINDA GÖZLERİM KAPALIYDI"

Deneyimli orta saha oyuncusu, "Ben kesinlikle Erol hocaya yapmadım bunu. Kayıplar olunca arkasını dönen bir kesim oldu, bana da eleştiriler oldu. Ben duygusal bir insanım, gol sevinci esnasında gözlerim kapalıydı. Yanlış anlaşıldıysa Erol hoca ve Alanyaspor camiasından özür dilerim." dedi.

Mert HakanMert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (3)
YALANCİNİİİİN......:YEDEK KLÜBESININ ÖNÜNEDE GÖZLERIN KAPALIMI GITTIN ?
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AHMET:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınİzmir''''den selamlar çok mutluyum sivas''''da 11 yıl görev yaptım ve sivasın bütün maçlarını takip ediyorum fenerbahçe taraftarıyım ama sivas kaybedince sinirlerim bozuluyor ve çok öfkeleniyorum umarım sezon sonuna kadar bütün maçlarını kazanır, başarılarının devamını dilerim sivaspor.
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SARİLARİN SÜLO:Ziyaaaa
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