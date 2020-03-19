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Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz"

Sivasspor'un başarılı futbolcu Mert Hakan Yandaş, liglerin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenmesi ile ilgili, "Alınan bu karara teşekkür ederiz "dedi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs futbola da sıçramış ve birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu.

19.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:18
Sivasspor 'un başarılı futbolcu Mert Hakan Yandaş, liglerin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenmesi ile ilgili, "Alınan bu karara teşekkür ederiz "dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs futbola da sıçramış ve birçok ligin ertelenmesine sebep olmuştu. Türkiye'de de liglerin ertelenme kararı verildi. Bu kapsamda DG Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından alınan karar sonrası yetkililere teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı takımın 25 yaşındaki oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından, şu ifadeleri kullandı:

"Alınan bu karara teşekkür ederiz. Şimdi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek bu süreci atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Ülke olarak her zorluğu aştığımız gibi bunu da aşacağız. Herkesin evde kalabileceği ortamın sağlanması en büyük temennimiz." - SİVAS Mert Hakan Yandaş: ’Alınan bu karara teşekkür ederiz’

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Sivasspor'lu Mert Hakan Yandaş: 'Alınan bu karara teşekkür ederiz'
Etiketler : Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor

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