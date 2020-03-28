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Mert Hakan Yandaş, Haluk Levent'in yardım çağrısını yanıtsız bırakmadı

DG Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, 35 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.

28.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:55
Mert Hakan Yandaş, Haluk Levent'in yardım çağrısını yanıtsız bırakmadı
DG Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, 35 ailenin 2 aylık gıda paketini karşılamak istediğini açıkladı.
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri Türkiye 'de de artarak devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mal olmuş kişiler, dar gelirli aileler için yardım kampanyası düzenliyor.
Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş da katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 35 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.
Haluk Levent, sosyal medya hesabından, "Sevgili Mert Hakan Yandaş aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Mert Hakan Yandaş, çok teşekkürler" paylaşımında bulundu.
Genç futbolcu ise sosyal medya hesabından Haluk Levent'in paylaşımı alıntılayarak, "Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden birisin, iyi ki varsın gönlü güzel adam Haluk Levent" mesajıyla yanıt verdi.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Mert Hakan Yandaş, Haluk Levent, Türkiye, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Mert Hakan Yandaş, Haluk Levent'in yardım çağrısını yanıtsız bırakmadı - Haberler

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