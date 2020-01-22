Haberler » Spor » Mert Hakan Yandaş'ın 'Sabaha kadar buradayız' taklidi, izleyenleri kahkahaya boğdu - Spor

Mert Hakan Yandaş'ın "Sabaha kadar buradayız" taklidi, izleyenleri kahkahaya boğdu

Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş galibiyetinin ardından bir taraftarın "Sabaha kadar buradayız bugün" sözünü taklit ederek izleyenleri kahkahaya boğdu.

22.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:17

Süper Lig lideri Demir Grup 'un başarısında büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş, galibiyeti sonrası sosyal medyanın gündemine oturan taraftarın taklidini yaptı.

Sivasspor'un dün gerçekleştirdiği antrenman sonrası taraftarlar, tesislere gelerek futbolculara çeşitli hediyeler verirken, Mert Hakan yaptığı taklitle herkesi kahkahaya boğdu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bir Sivasspor taraftarının kameraları görünce sarf ettiği "Sabaha kadar buradayız bugün" sözlerini taklit eden yıldız futbolcunun görüntüsü, sosyal medyada da futbolseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladıSivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı

Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş özellikleri ve Mert Hakan Yandaş istatistikleri!Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş özellikleri ve Mert Hakan Yandaş istatistikleri!

Mert Hakan Yandaş'ın

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
HAKKI:TARAFTAR BUGÜN BAKLAVA VERİR. YARIN KÜFÜR EDER. . DİKKAT EDİN HEMEN HAVALARA GİRMEYİN. .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ANK06:HELAL YİĞİDOLAR :))
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

11:40  Hekimoğlu Trabzon FK, Erkut Satılmış ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
11:43  Yol ortasında dövülen Delonte West'i videoya çeken polise uzaklaştırma cezası verildi
11:43  Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu
11:42  Gaziantep FK'li futbolcu Olkowski: "Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız"
11:38  Futbol: Süper Lig
22.01.2020 11:46:56