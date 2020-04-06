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Mert Hakan Yandaş: "Özledik"

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

06.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:03
Mert Hakan Yandaş:
DG Sivasspor 'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alındı. Futbolun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ederken, Sivaspsor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından futbola duyduğu özlemle ilgili paylaşımda bulundu.

Yandaş, Sivasspor formalı bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Elbet bir gün döneceğiz, yeniden hep beraber sevineceğiz. Bu böyle yarım kalmayacak. Sivasspor, yarım kalan hikayemiz için.. Özledik" - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor
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