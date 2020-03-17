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Mert Hakan Yandaş'tan ertelenme kararının çıkmamasına tepki

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

17.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:44
Mert Hakan Yandaş'tan ertelenme kararının çıkmamasına tepki

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edeceğini açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mert Hakan Yandaş, "#OynaDevam, çünkü bizim bir ailemiz yok" ifadelerini kullandı. Sivassporlu oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Mert Hakan Yandaş, Nihat Özdemir, Spor

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