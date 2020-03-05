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Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem

Demir Grup Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ismi G.Saray'la anılan Mert Hakan Yandaş, Sivas'ta bulunduğu için mutlu olduğunu ve bu yıl iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Takım olarak şampiyonluğun hayalini kuruyoruz'' dedi. Mert Hakan, transferine dair şu an bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

05.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:17

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup 'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı forma ile gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Ligde 23 maçta; 6 gol ve 3 asistlik bir performans gösteren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray karşılaşması öncesinde Demirören Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH YUKARIDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hafta sonunda iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Mert Hakan Yandaş, "İki haftadır galip geliyoruz. Bu da bizi yukarıda tutmayı sağladı. 4'üncü sıradayız ve 5'inci sıradaki takımla 8 puan aramızda fark yaptık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bu hafta da çok iyi bir takımla çok önemli bir maç oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah taraftarımızı sevindireceğiz ve yukarıda kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN HAYALİNİ KURUYORUZ"

"Takım olarak şampiyonluğun hayalini kuruyoruz" diye konuşan Mert Hakan Yandaş, "Rakiplerimizin oynayacağı maçlara da bakıyoruz. Hepsi birbiriyle oynayacak. Bizim fikstürümüz bir nebze daha da rahatladı. Çünkü rakiplerimizin hepsiyle oynadık. Ama biliyorsunuz diğer Anadolu takımlarına karşı oynamak da çok zor. Çünkü artık herkes can derdinde, herkesin bir hedefi var. O maçlarda daha çok konsantre olmamız lazım. Büyük maçlarda zaten ister istemez maçın atmosferine giriyorsun. Çok güzel bir ortam oluyor. Biz ligin ilk yarısında Galatasaray maçı sonrası seriye başlamıştık. Şu an 2'de 2 yaptık. İnşallah ilk yarıdaki gibi seriyi yakalarız ve hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SİVAS'TA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Demir Grup Sivasspor'un şampiyon olması halinde Avrupa kupalarına katılacağının hatırlatılması ve Sivasspor forması altında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyip istemediğinin sorulması üzerine Mert Hakan Yandaş, "Ben Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak istediğimizi söyledim. O ara biraz sancılı ve sıkıntılı geçiyordu. Çok şükür o adımı atmış gibi görünüyoruz. Bu inşallah Şampiyonlar Ligi olur ve olursa inşallah şampiyonluk da olur. Tabi ki Sivas'ta olduğum için çok mutluyum. Bakalım zaman bize ne gösterecek göreceğiz. Şu an için bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

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Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Sivas, Spor


HABER YORUMLARI (14)
RUHI-BJK:GS hep bir entrika peşinde , her sene yapar
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DROGBABA:ÇOK BÜYÜK GALATASARAY''LI ÇOOOOK. . .
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MİSAFİR:GS nin lobisi çok güçlü. . yıllardır cambaza bak deyip malı götürdüler(hala da devam ediyorlar)fb ye şikeci deyip her türlü şike entrika dalavereui çevirip at oynatıyorlar. nedense ZORLU dan sonra gs ye her şey çok KOLAY oldu.
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...:Noldu hani ikinci yarı 2-3 maçta gs yenince küme düşmeye oynayan takımları yeniyo diyodunuz??Saçmasapan konuşmaları kesin artık. . Azcık kendi takımınızla ilgilenin zaten öyle yapsaydınız şuan bu durumda olmazdınız!!!
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MEMET33:DEĞİL SİVAS 17 NİZ BİR OLUN, GALATASARAY GİDER, BASAR, GELİR VE ŞAMPİYON OLUR. . .
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TOKMAKÇI:Her sene Galatasarayın rakipleriyle oynayacağı maçlardan önce maksatlı olarak çıkarılan bu haberler bizim şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüze engel olamayacak inadına cimbom
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...:Rakip medya yapıyo tamamen. . Sebebi şu gs yenince bak bak şike yaptı 2 oyuncu denilecek. . Bu basının yatacak yeri yok. .
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TARIK ÇAMDAL:Sinsi Cincon yıllardır aynı taktiği yapıyor bu hafta Sivas maçı öncesinde basında bu tür haberlere yer verdirerek rakibin en önemli oyuncularının motivasyonunu bozuyor. Şike, şaibe, hile, sinsilik hepsi bu camiada mevcut.
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SİVASLI:Satilmis ruhları sivas- gs macinda oynatmayin
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LUTENES:bu galatasaray hersene böyle yapıyor gecen senede birine yapmıştı çok ahlaksız bir klüp çok bu iki topcuda adamsa eğer bu maçta ellerinden gelenden daha da çok iyi oynamalılar
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5.03.2020 13:45:16