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Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz

Sivasspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "2020'ye Bursa'da ailemle birlikte gireceğim. Hangi takımda olacağım kulübümün bileceği iş. Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz." dedi.

29.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:30

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, D.G. , Göztepe'yi evinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla Sivasspor ilk yarıyı lider olarak kapattı. Dev takımların transfer listesinde yer alan Mert Hakan Yandaş, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ARKADAŞLARIMA SONSUZ GÜVENİYORUM"

25 yaşındaki oyuncu, "2020'ye Bursa'da ailemle birlikte gireceğim. Hangi takımda olacağım kulübümün bileceği iş. Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz. Ben Beşiktaş maçında yokum ama takım arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. Transferime gelirsek kulübüm bilir, dediğim gibi yarı yolda bırakmak bize yakışmaz." dedi.

"YAZIN TATİL FALAN YAPMADIM"

Mert Hakan, "2019'un ilk yarısı benim için kabus gibiydi. Yazın çok çalıştım, tatil falan yapmadım. Bunun emeğini alıyorum. Bu sadece benim değil tüm takımın başarısı. Biz aslan gibi 25 kişiyiz. 25 tane çok delikanlı oyuncumuz var. İnşallah benim için 2020 de aynı devam eder" diye konuştu.

Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (2)
TÜRK.: saat 1657de sinan aygün lehine verilen dilekçe neden 1725te geri çekildi.
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DAYI AMA ANKARADA DEĞİL: Hadi ordan kimi kandırıyorsun gs ile annaşmıssınız birde yarı yolda bırakmam diyorsun eğer seni sen yapan sivasspora borcunu ödemek istiyorsun sivas ile annaşma imzalarsın seni çok isteyen o kulüpde sivasa bonservis öder.Ama öyle olmayacağını biliyorum sivas emek versin pastayı gs yesin oh ne ala ama benim dediğimi yap o zaman delikanlı yiğit adamın hasıl dibi olursun.Bu lafın üstinede laf söylenmez artık anlayan anladı.......
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