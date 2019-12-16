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Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümünden önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:28Mert'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümünden önceki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'nın ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, saat 08.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Öte yandan, okulun güvenlik kamerası kayıtlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Mert Yağız Köksal'ın yere düştüğü, bir kişinin de çocuğa yardım ettiği görülüyor. Çocuğun sedye ile hastaneye götürülmesi de kameralarca kaydedildi. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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