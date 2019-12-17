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Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

17.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:35Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Köksal'ın ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı getirildi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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