Haberler » 3. Sayfa » Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı - Haberler

Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

17.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:35Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Köksal'ın ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı getirildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli... - Haberler
13:40 Serie A - İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki... - Haberler
13:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri... - Haberler
13:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır... - Haberler
13:29 Şüphe üzerine arama yapılan araçtan 3 kilo esrar çıktı - Haberler
13:15 Tekirdağ'da namus cinayetinin detayı belli oldu: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim - Haberler
13:05 2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti - Haberler
12:58 Zabıtaların İmamoğlu'nu 'hazır ol' vaziyetinde beklemesi sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
11:39 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı - Haberler
17.12.2019 13:46:12