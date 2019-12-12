Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

Ankara'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınga kapağı otopside çıkarıldı. Şırınga kapağı, yürütülen soruşturma kapsamında incelenecek.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, saat 08.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

NEFES BORUSUNA KAÇAN KAPAK OTOPSİDE ÇIKARILDI

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü. Mert'in ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATANIN ÜRETİCİSİ KONUŞTU

Ankara ve Diyarbakır'da 2 çocuğun ölümüne neden olan 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir" dedi.

AYNI NEDENDEN 2 ÇOCUK ÖLDÜ, ÇİKOLATALAR TOPLATILIYOR

Ankara'da dün şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ardından, Diyarbakır'da da Umut Bilgi isimli bir çocuk yaşamını yitirdi. Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine okul kantinlerinde denetimler yapılıyor. Ümraniye'de zabıta ekipleri gittikleri okullarda denetim gerçekleştirdi. Bir okulun yakınındaki bakkalda bulunan şırınga çikolatalar ise işlem yapılarak yediemine götürüldü.