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Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı

Ankara'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı.

12.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:17Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı
'da 7 yaşındaki çocuğun nefes borusuna kaçarak ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı.

Ankara'nın ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, saat 08.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside çocuğun nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Parçada diş izine benzer ısırık izi olduğu görüldü. Mert'in ölümüne ilişkin soruşturma ise sürüyor. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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