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Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

11.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:02Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKARA, -



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Kaynak: DHA

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