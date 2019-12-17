Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmada 'gizlilik' ve 'yayın yasağı' kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının boğazına kaçması sonucu ölmesiyle ilgili soruşturmada gizlilik kararı alındı ve yayın yasağı getirildi.

Ankara Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık'ta boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşırken, götürüldüğü aile sağlık merkezinden ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Küçük Mert'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mert'e ilk müdahaleyi yapan hizmetli ve okul müdürü A.P. ile kantin işletmecisi N.Y., sınıf öğretmenleri, sağlık çalışanlarının ifadesi alındı. Aile hekimi N.A.'nın, Mert'in 'epilepsi nöbeti' geçirdiğinin söylendiği ve ambulansa teslim ettikten sonra kapak yutmuş olabileceğini öğrendiğine ilişkin ifadesi dikkat çekti. Mert'in olay sırasında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dosyada yer aldı. Mert'in son anlarına ait görüntülerin yayınlanması üzerine ailenin avukatı yayın yasağı talebinde bulundu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada gizlilik alıp, olayla ilgili haber ve görüntülere yayın yasağı getirdi.