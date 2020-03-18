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Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var

İtalyan ekibi Sassuolo forması giyen Mert Müldür, karantina altında yaşadıklarını anlattı. Müldür, "İnsanlar arasında dayanışma var ve herkes inanılmaz dikkatli" dedi.

18.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:29

İtalya 'nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür, ülkedeki karantina koşullarında yaşadıklarını anlattı.

Juventus'taki Merih Demiral, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunmuştu. Avusturya vatandaşlığı da bulunan Müldür, bu ülkenin basınına verdiği röportajda, şu ana kadar Çizme'den en detaylı açıklamayı yapan Türk futbolcu oldu.

"SAAT 6'DAN SONRA DİKKATLİ OLMALISINIZ"

İtalya'da Lombardia'nın ardından virüsten en çok etkilenen bölge olan Emilia-Romagna'da yaşadığına dikkat çeken "Akşam üzeri saat 6'dan sonra dikkatli olmalısınız. Çünkü, eğlenmek için dışarı çıkmıyorsunuz. Sokağa çıkanlarla ilgili kontrol de oluyor. Akşamları özellikle çok sessiz. Birkaç gün öncesine kadar tasavvur edilemez bir vaziyetteydi. Dışarı, markete ya da eczaneye gideceksen çıkabiliyorsun" dedi .

"ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU"

Modena kentinde yaşayan 20 yaşındaki Mert Müldür, Sassuolo Kulübü tarafından kendilerine ev ödevleri verildiğini belirterek "Şehre giriş çıkışlar da durdurulmuş durumda. Evde yapmamız için egzersizler verildi. Ancak tabii ki gerçek antrenmanın yerini hiç tutacak şeyler değil. Ne var ki herkes şu süreçte yalnızca sağlığı düşünüyor" diye konuştu.

"İNSANLAR DAYANIŞMA İÇERİSİNDE"

Böyle bir ortamda insanların birbirine son derece pozitif davrandığını ve bu durumun kendisini şaşırttığını belirten Milli futbolcu "İnsanlar arasında dayanışma var ve herkes inanılmaz dikkatli. Sadece kendilerini düşünmüyorlar. Diğerlerini tehlikeye atmayacak şekilde hareket ediyorlar" dedi.

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Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var
Etiketler : Avusturya, Sassuolo, İtalya, Spor

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