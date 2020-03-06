Mert Müldür kimdir? Mert Müldür kaç yaşında, nereli?

Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya 'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür, milli takım tercihi olarak Türk Milli takımını seçmişti. Tercihi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan Müldür gündem olurken Mert Müldür kaç yaşında, nereli ve Mert Müldür kimdir gibi soruların yanıtları arandı.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür doğum tarihi: 3 Nisan 1999

Mert Müldür 20 yaşında

Mert Müldür nereli: Doğum yeri, Viyana, Avusturya

Mert Müldür boy: 1,88 m

Mert Müldür kilo: 74 kg

Mert Müldür mevkii: Sağ bek

Mert Müldür Sassuolo takımında defans pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise Rapid Wien, sonrasında isekulübünde oynadı. Şu anda Sassuolo takımının oyuncusudur.

MERT MÜLDÜR MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye 'yi seçti.Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

MERT MÜLDÜR MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür'ü geçtiğimiz Aralık ayında, tıpkı bizim gibi EURO 2020'de mücadele edecek Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı. Foda, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hala olan Mert ise Foda'ya, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türk'üm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.

Mert Müldür

MERT MÜLDÜR OYNADIĞI TAKIMLAR

Rapid Altyapı

AKA Rapid U15

AKA Rapid U16

AKA Rapid U18

Rapid Wien II

Rapid Wien

Sassuolo (2020)

MERT MÜLDÜR PERFORMANSI!

PERFORMANS 19/20: 16 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 41 maç, 1 gol, 6 asist, 11 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 2 maç