Mert Ney - Avustralya medyası: Sydney'deki saldırgan Kıbrıslı Türk

Avustralya medyası dün Sydney kent merkezinde bir seks işçisini öldürüp bir kadını daha bıçakladıktan sonra başka kişilere saldırmaya çalışırken çevredekilerce yakalanan saldırganın Mert Ney adlı bir Kıbrıslı Türk olduğunu duyurdu.

Sydney Emniyet Müdürü Mick Fuller bu sabah düzenlediği basın toplantısında, 20 yaşındaki saldırganla ilgili bilgiler verdi, saldırıda "terör bağlantısı olduğunu düşünmediklerini" söyledi.

Fuller, 24 yaşındaki bir seks işçisini öldüren ve yakınlardaki bir otelde 41 yaşındaki bir kadını bıçaklayan Ney'in, "daha fazla insanı öldürmek için' sokağa çıktığını belirtti.

Ney'in "önemli bir suç sicili bulunmadığını" belirten Fuller, "Küçük hırsızlıklar ve çevresine tahribat gibi suçlar işlemiş. Ayrıca ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük çaplı şiddet geçmişi var. Ailesi, polise Ney'in kayıp olduğunu bildirmiş" dedi.

Fuller, hastanede tedavi altına alınan Ney'i sorguladıktan sonra olayı daha iyi anlayabileceklerini belirtti.

Elindeki kanlı bıçakla bir arabanın üzerine çıkarak "Allah-ü Ekber" diye bağırdığı duyulan Ney'i olay yerindeki bazı kişiler ellerindeki sandalyeler ve süt şişesi kasalarıyla durdurmuştu.

News.com.au sitesinin haberine göre, Marayong adlı banliyöde büyüyen Ney bu ayın başlarında kendi isteğiyle bir ruh sağlığı merkezine gitti ve bazı testler yaptırdı.

'Terör bağlantısı yok'

Avustralya medyasına göre Kıbrıslı Türk bir anne-babanın ortanca çocuğu olan Ney, Blacktown Erkek Lisesi'nde okudu.

Sınıf arkadaşları annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Ney'in sessiz ve çok arkadaşı olmayan bir kişi olduğunu söylüyor. Bir arkadaşı Ney'in Facebook'ta Hristiyanlık'tan İslam'a geçişle ilgili paylaşımlarda bulunduğunu anlattı.

Polis, üzerinde, Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü cami saldırılarıyla ilgili görüntülerin yer aldığı bir flaş bellek bulunan Ney'in, "herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olduğunu" düşünmüyor.

Sydney Emniyet Müdürü Fuller, bu konudaki soruları yanıtlarken "Terörizme işaret eden bazı bilgiler bulduk ama flaş bellekte bazı görüntülerin olması dünkü yaşananların bir terör saldırısı olduğunu söylememiz için yeterli değil. Yine de bu kaygı verici ve araştıracağız" dedi.