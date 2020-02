Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?

Mert Öcal eşi kim? Oyuncu, 1982 yılında İstanbul'da doğdu ve 2004 yılında Best Model of The World yarışmasında birincilik elde etti. Ardından çeşitli dizilerde rol aldı. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında da yer alacak. İşte detaylar...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. "Best Model of Turkey" seçildikten hemen sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.

Katıldığı yarışmalardan hemen sonra oyunculuğa yöneldi ve Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde çeşitli defilelerde yürüdü. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer alacak. Öcal, 1.93 cm boya sahiptir.

Dizileri ise; Aşk Yeniden, Bizim Okul, Mahmut İle Meryem, Takkeci Baba Rüya Peşinde, Kız Annesi, Görgüsüzler, Oyun Bitti, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Nehir ve Asla Unutma.