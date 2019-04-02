Mert Olgun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ HAYRABOLU belediye başkan adayı olan Mert Olgun isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ HAYRABOLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mert Olgun isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ HAYRABOLU adayı Mert Olgun kimdir? BTP TEKİRDAĞ HAYRABOLU adayı Mert Olgun yüzde kaç oy aldı?

Mert Olgun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ HAYRABOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Mert Olgun HAYRABOLU ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. HAYRABOLU ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Mert Olgun adlı BTP adayı toplamda 17 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ HAYRABOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.