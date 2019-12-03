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Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor

Mert Müldür, EURO 2020 kura çekiminin ardından kendisini arayan ve "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü Franco Foda'ya, "Ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim ay-yıldız için atıyor" cevabını verdi.

03.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:12

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü, geçtiğimiz ay Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda telefonla aramış ve onu milli takımda görmek istediğini iletmişti. Tam bu sırada normalde Ümit Milli kadrosunda olan Mert'i Ay- Yıldızlılar'ın hocası Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Andorra maçının kadrosuna davet etmişti. Resmi bir maçta 1 dakika bile A Milli formayı giymesi halinde başka bir ülke için oynama şansı tamamen ortadan kalkacak olan Mert, ne yazık ki sakatlığı sebebiyle Andorra karşısında sahne alamamıştı.

"HAYALİM TÜRKİYE FORMASINI GİYMEK"

Bu gelişmeler sonrasında 53 yaşındaki Foda, ısrarını bir kez daha sürdürdü. Avusturya'nın hocası geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekiminin ardından genç savunmacıyı yeniden aradı ve sağ bek Mert'e, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım ve 11'e koyacağım" diyerek, oyuncuyu yine ikna etmeye çalıştı. Ancak kararını çoktan veren Mert, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim ay-yıldız için atıyor" cevabını verdi.

Mert'ten

Ay Yıldız, Avusturya, Spor


HABER YORUMLARI (3)
BU GENC KARDESIMIZIN BABASI BINGÖLLÜ ANNESI YOZGATLI HELALIN VAR MERT
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YOZGATLI ŞEVKİ:Helalsin be adamsın. Gündoğan gibi fırıldak değilsin.
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Spor

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