Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun bir dizi setinde telefonla konuştuğu sevgilisi Afra Saraçoğlu ile kavga ettiği ve sonrasında sette ortalığı yıktığı iddia edilen haberler hızlı bir şekilde yayıldı. Bu haberlerin yayılması sonrasında Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından olayı yalanlayan bir açıklama yaptı. İnternette dolaşan haberi okuyanlar ise Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındadır, hangi diziler oynadı şeklinde araştırmaya başladılar. Mert Yazıcıoğlu hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Düz bir liseden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. 2. sınıfta okulu dondurmak zorunda kaldı.

Bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde içine sahne ateşi düştü ve önce Sumru Onat'ın sahibi olduğu Cast 33'le ve sonra da Ümit Çırak'la tanıştı, ondan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Birkaç deneme çekimlerinden sonra "Dedemin İnsanları" sinema filminde ve "Kayıp Şehir" dizisinde konuk olarak gözüktü.

2013 yılında yayına giren Karagül dizisinde Baran Şamverdi karakteri ile diziseverlerin tanıdığı oyuncular arasına girdi.

2018 yılında 5 bölüm süren Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide Korkut karakterini canlandırdı.

Genç oyuncu şu sıralar, Netflix için çekilmekte olan Love 101 dizisinde rol alıyor.

Rol Aldığı Filmler

2011 yılında "Dedemin İnsanları"

2018 yılında İyi Oyun

Rol Aldığı Diziler

2012"Kayıp Şehir" Furkan

2013-2015"Karagül" Baran Şamverdi

2016 yılında "Umuda Kelepçe Vurulmaz" Ferit

2018 Mehmed Bir Cihan Fatihi Korkut

2018 Bir Litre Gözyaşı Mahir Yetkin