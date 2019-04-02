Mertcan Güçlü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA BEYŞEHİR belediye başkan adayı olan Mertcan Güçlü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA BEYŞEHİR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mertcan Güçlü isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA BEYŞEHİR adayı Mertcan Güçlü kimdir? BTP KONYA BEYŞEHİR adayı Mertcan Güçlü yüzde kaç oy aldı?

Mertcan Güçlü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA BEYŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Mertcan Güçlü BEYŞEHİR ilçesinde % 3,00 oranında oy almıştır. BEYŞEHİR ilçesinde % 3,00 oranında oy olan Mertcan Güçlü adlı BTP adayı toplamda 1.322 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA BEYŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.