15.06.2019 16:33
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MERTCANLAR MERMER, 35 YILDIR MERMERE ŞEKİL VERMEYE DEVAM EDİYOR

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35 yıllık bir firma olan Mertcanlar Mermer, mermer sektöründe müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

35 YILLIK BİR FİRMAYIZ

Mertcanlar Mermer işletme yetkilisi Sayın Gökhan Süzer "Mertcanlar Mermer 35 yıllık bir firma. Çalışmalarımı hem el işçiliği hem de ''cnc'' işçiliği olarak yapıyoruz. Projelerimiz sadece camiler üzerine. Kendimizi de cami üzerine geliştiriyoruz. Çizim konusunda olsun mimarlık konusunda olsun." İfadelerini kullandı.

"BÜTÜN İLLERE HİTAP EDİYORUZ."

Sayın Gökhan Süzer "Merkezimiz Konya'da. Konyadan bütün illere hitap ediyoruz. Hedeflerimiz arasında yurt dışına Avrupa'ya ihracat yapmak var." Diye konuştu.

MERTCANLAR MERMER, 35 YILDIR MERMERE ŞEKİL VERMEYE DEVAM EDİYOR
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