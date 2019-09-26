Haberler
»
Güncel
»
Haber
Merter'de deprem paniği
26.09.2019 21:41
Güncel
Kaynak: DHA
Son dakika: İstanbul'da artçılar sürüyor! 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sosyal medyada 'köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı
Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın
"Gece 4'te deprem olacak" söylentisine AFAD ve iBB'den uyarı: İtibar etmeyin
Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets'in "Alarmda olun" sözleri tekrar gündem oldu
Son Dakika Güncel Haberleri
23:42
Kırgızistan'da "Günaydın Türk Dünyası" şiir kitabı tanıtıldı
23:40
Fransız BNP Paribas bankasına "Sudan'da soykırıma ortak olma" suçlaması
23:40
Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor
23:38
İki yakadan şarkılar seslendirdiler
23:38
Adana'da 450 kişilik işe 3 bin 897 başvuru
23:38
Tarihi istanbul surları da depremden zarar gördü
23:34
ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden Libya değerlendirmesi Açıklaması
Ana Sayfa
Son Dakika
›
→ Anasayfa
→ Güncel
→ Magazin
→ Spor
→ Ekonomi
→ Politika
→ Dünya
Güncel
Manşetler
Quiz
›
→ Tümü
→ Astroloji / Burç
→ Aşk / İlişki
→ Bilgi / Genel Kültür
→ Kişilik / Karakter
→ Psikoloji
→ Yemek
3.Sayfa
Yerel Haberler
Seçim
Magazin
Spor
Dünya
Gazeteler
Ekonomi
Fotogaleri
›
→ Hepsi
→ Güncel
→ Magazin
→ Spor
→ Yaşam
→ Komik İlginç
→ Teknoloji
→ Ekonomi
TV
›
→ Anasayfa
→ Komik - İlginç
→ Magazin
→ Spor
→ Dünya
→ 3. Sayfa
→ Çok İzlenenler
Finans
›
→ Anasayfa
→ Yazarlar
→ Borsa
→ Döviz
→ Altın
→ Kripto Paralar
→ Akaryakıt
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsakiye