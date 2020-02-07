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Merter'de trafikteki yumruk yumruğa kavga kamerada

GÜNGÖREN Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti.

07.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:22

GÜNGÖREN Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Trafikte araçlarını durduran taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı. 5 kişinin yumruk yumruğa kavgası ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.


Merter'de trafikteki yumruk yumruğa kavga kamerada

Sabah, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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