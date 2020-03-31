Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Merter ve Laleli tekstil piyasası sessizliğe büründü

İstanbul'da tekstilin merkezi olarak kabul gören Laleli ve Merter'de dükkanların çoğunun kapalı olduğu gözlendi.

31.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:13
Merter ve Laleli tekstil piyasası sessizliğe büründü
İstanbul 'da tekstilin merkezi olarak kabul gören Laleli ve Merter'de dükkanların çoğunun kapalı olduğu gözlendi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ekonomik olarak vatandaşı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'da tekstilin önemli merkezlerinden Merter ve Laleli'de tekstil mağazalarının çoğunun kapalı olduğu gözlendi. Açık kalan dükkanların bazılarında ise esnaf işlerin tamamen durduğundan yakınırken, alınan siparişlerin salgın nedeniyle iptal edildiğini bu nedenle sıkıntı yaşandığını belirtiyor.

"Herkes üzerine düşen görevi yapmalı"

Koronavirüs salgının tekstil piyasasına etkileriyle ilgili konuşan tekstil esnafı Gökmen Emniyetli, "Çin'de koranavirüs salgınının başladığı ilk günlerde olumlu yönde sipariş artışı görüldü. Çin'e gidemeyenler tekstil siparişlerini Türkiye 'ye verdi. Piyasada bir hareketlenme yaşandı. Fakat bu durum kısa sürdü. Türkiye'de de koronavirüs vakaları görülmeye başladığı için sipariş alamamaya başladık. İşlerimiz tamamen durma noktasına geldi. Devletimizin alacağı tedbirlerin bize de yansımasını bekliyoruz. Bu salgında süreç çok önemli. Süreç uzadıkça daha zor durumlar yaşanacak. Zorunlu giderler var bunlar karşılanmak zorunda. Herkes dayanabildiği yere kadar dayanmaya çalışacak. Salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım" dedi.

"Yurt dışından gelen siparişler tamamen bitti"

Tekstil esnafı Vedat Dinç "Koronavirüs tekstil sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Salgın Çin'de başladığında Türkiye'ye yönelmeler olabileceğini düşündük. Salgının Türkiye'ye de gelmesiyle aldığımız siparişler iptal olmaya başladı. Ürünlerimiz elimizde kaldı. Bir belirsizlik var, toparlanması ne kadar zaman alır bilemiyoruz. Satış yok, insanlar genellikle evlerinde vakit geçiriyor. Yurt dışından gelen siparişler tamamen bitti" ifadelerini kullandı.

Tekstil esnafı Cengiz Demir ise "Merter'de Laleli'de Osmanbey'de tekstil mağazalarının çoğunluğu kapandı. Şuanda atölyelerde de üretim durmuş durumda. 50 kişilik üretim atölyemizi 1 haftadır kapattık. Salgının durması durumunda dahi piyasaların düzene girmesi 1 seneyi bulabilir. Alacaklarımız var ama alamıyoruz herkes sıkıntıda. Zorunlu giderlerimiz var, dükkan kiralarımız var, bunları nasıl halledeceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Merter ve Laleli tekstil piyasası sessizliğe büründü - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Fed’den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Ekonomi
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
İhtiyaç sahiplerine 1.000 TL’lik yardımın verileceği tarih belli oldu Ekonomi
İhtiyaç sahiplerine 1.000 TL'lik yardımın verileceği tarih belli oldu
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor Ekonomi
Çin, koronaya yakalanan her hasta için ortalama 2.400 dolar harcıyor
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Ekonomi
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Ekonomi
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:22: Benzin ve motorinde beklenen indirim gerçekleşti - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi - Ekonomi 16:15: Akkök Holding'ten istihdamı koruma mesajı - Ekonomi 16:14: Akaryakıtta çifte indirim - Ekonomi 16:13: Antalya'da seralarda sebze üretimi hız kesmeden devam ediyor - Ekonomi 15:58: ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı - Ekonomi 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:31: TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak - Ekonomi 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:09: Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak - Ekonomi 13:26: Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor - Ekonomi 12:41: İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti - Ekonomi