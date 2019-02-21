Ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından havuzda poz verdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

"DOĞAL HALİNİZ ÇOK GÜZEL"

Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, havuzda çektirdiği makyajsız fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Boluğur'un paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Boluğur'un bir takipçisi paylaşıma, "Gülüşünüz yüzünüzden eksik olmasın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğal haliniz çok güzel makyaj yapmanıza bence gerek yok." yorumunu yaptı.

Merve Boluğur, Havuz İçerisindeki Doğal Haliyle Hayran Bıraktı">

GECELİKLE POZ VERMİŞTİ

Boluğur, gecelikli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Oyuncu paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni almıştı.