Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli?

Acemi Cadı dizisi il tanınan Merve Boluğur, magazin gündeminde sık sık kendine yer buluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem olan Merve Boluğur hakkında Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, Merve Boluğur kimdir?

Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli?
19.06.2020 07:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 07:32

Birçk dizi ve filmde yer alan Merve Boluğur magazin gündeminin de tanıdık isilerindne biriir. Acemi Cadı dzisindeki rolüyle hafızalara yer edinen Merve Bolupur sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor ve Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Merve Boluğur hayatı ve biyografisi!

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Eylül 1987

Kaç yaşında:32 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,64 m

: Murat Dalkılıç (e. 2015–2017)

Eğitim: Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü

Merve Boluğur model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli?
Merve Boluğur

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2006-2007: Acemi Cadı (Ayşegül)

2007: Aşk Yeniden (Eylül)

2009: Kül ve Ateş (Hayal İsfendiyar)

2010-2011: Küçük Sırlar (Ayşegül Yalçın)

2011-2013: Kuzey Güney (Zeynep)

2013- : Muhteşem Yüzyıl (Nurbanu Sultan)

ROL ALDIĞI FİLMLER:

2006: Keloğlan Karaprense Karşı (Birgül)

2007: Gomeda

2008: Hoşçakal Güzin (Bahar)

Etiketler: Murat Dalkılıç, Merve Boluğur, Merve Boluğur, Eylül, Eylül, , Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Kocaeli’nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Haber
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ekonomiye ilişkin ’torba teklif’ Meclis’te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Haber
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Haberler››Gündem››Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

00:57: Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) - Haberler 07:25: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haberler 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin 21:33: 18 Haziran Perşembe koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne? - Haberler 17:26: Kırşehir nerededir? Kırşehir'de görülmesi gereken yerler nerelerdir? Kırşehir iklimi ve bitki örtüsü - Haberler 17:19: Kırşehir nerededir? Kırşehir görülmesi gereken yerler nerelerdir? Kırşehir iklimi ve bitki örtüsü - Haberler 17:08: Bingöl nerededir? Bingöl'de gezilecek yerler nereler? Bingöl'ün nesi meşhur? - Haberler 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber 00:57: Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler