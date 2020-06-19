Birçk dizi ve filmde yer alan Merve Boluğur magazin gündeminin de tanıdık isilerindne biriir. Acemi Cadı dzisindeki rolüyle hafızalara yer edinen Merve Bolupur sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor ve Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Merve Boluğur hayatı ve biyografisi!

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Eylül 1987

Kaç yaşında:32 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,64 m

Eş: Murat Dalkılıç (e. 2015–2017)

Eğitim: Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü

Merve Boluğur model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Merve Boluğur

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2006-2007: Acemi Cadı (Ayşegül)

2007: Aşk Yeniden (Eylül)

2009: Kül ve Ateş (Hayal İsfendiyar)

2010-2011: Küçük Sırlar (Ayşegül Yalçın)

2011-2013: Kuzey Güney (Zeynep)

2013- : Muhteşem Yüzyıl (Nurbanu Sultan)

ROL ALDIĞI FİLMLER:

2006: Keloğlan Karaprense Karşı (Birgül)

2007: Gomeda

2008: Hoşçakal Güzin (Bahar)